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Мариупольский горсовет передаст катер "Бойкий-1" военным для защиты города
Прогулочный катер "Бойкий-1", который до недавних пор стоял на причале яхт-клуба "Ильичевец", передадут в пользование Министерства обороны Украины.
Об этом стало известно на минувшем заседании координационного совета, сообщает 0629.com.ua.
Как сообщает сайт Мариупольского городского совета, ранее данное плавсредство было передано в собственность города металлургическим комбинатом им. Ильича. Теперь город передает его в пользование представителей Министерства обороны Украины.
В обсуждении данного вопроса были высказаны неоднозначные предложения, вплоть до того, чтобы продать плавательное средство с той целью, чтобы пополнить городскую казну.
На это Вадим Бойченко заявил, что данное судно будет передано военным для охраны морских границ Мариуполя.
"Ни о каких продажах не может быть и речи, защита города – самое главное, что на сегодняшний день стоит перед нами", – отметил мэр.
К слову, ранее в Интернете появлялась информация о продажи катера, но официально она не подтвердилась.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, горсовет, передача, катер, военная авиация
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