Мариупольский горсовет передаст катер "Бойкий-1" военным для защиты города

24.01.2017 15:47

Прогулочный катер "Бойкий-1", который до недавних пор стоял на причале яхт-клуба "Ильичевец", передадут в пользование Министерства обороны Украины.

Об этом стало известно на минувшем заседании координационного совета, сообщает 0629.com.ua.

Как сообщает сайт Мариупольского городского совета, ранее данное плавсредство было передано в собственность города металлургическим комбинатом им. Ильича. Теперь город передает его в пользование представителей Министерства обороны Украины.

В обсуждении данного вопроса были высказаны неоднозначные предложения, вплоть до того, чтобы продать плавательное средство с той целью, чтобы пополнить городскую казну.

На это Вадим Бойченко заявил, что данное судно будет передано военным для охраны морских границ Мариуполя.

"Ни о каких продажах не может быть и речи, защита города – самое главное, что на сегодняшний день стоит перед нами", – отметил мэр.

К слову, ранее в Интернете появлялась информация о продажи катера, но официально она не подтвердилась.