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Місцеві "ополченці" відмовляються виконувати накази російських командирів: в нетверезому стані з’ясувують стосунки та залишають військові частини

24.01.2017 17:06
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Місцеві "ополченці" відмовляються виконувати накази російських командирів: в нетверезому стані з’ясувують стосунки та залишають військові частини

Українська розвідка зафіксувала випадок групового розпивання алкоголю серед бойовиків з подальшими бійками з російськими кадровими офіцерами, повідомляє 24 січня Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

"Зокрема, у другої окремій мотострілецькій бригаді 2 АК (Луганськ) ЗС РФ зафіксували випадок групового вживання спиртних напоїв з подальшим "з’ясуванням стосунків" з російськими офіцерами", - повідомили в розвідці.

За даними, 9-тий окремий штурмовий мотострілецький полк морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, в якому перебувало до 120 осіб, не очікуючи виплати заборгованого грошового забезпечення, поспішно залишили розташування частини.


Фото: uapress.info/

Теги: Донбасс, Российская Федерация, алкоголь, драка, боевики
 
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