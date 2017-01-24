Миссия ОБСЕ не может инспектировать все районы из-за минирования дорог

24.01.2017 16:30

Террористы "ДНР" и бойцы ВСУ не пропустили патруль наблюдателей ссылаясь на минирование дороги. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ.



22 января военнослужащие ВСУ на блокпосту вблизи с. Водяное не пропустили патруль Миссии через блокпост, объяснив что на дороге, по которой они собираются проехать, возможно. установлены мины. СММ проинформировала об этом СЦКК.

В тот же день, 22 января, вооруженные мужчины на блокпосту недалеко от подконтрольного "ДНР" с. Пикузы (прежнее название - с. Коминтерново) также не пропустили патруль Миссии через блокпост. Они сослались на то, что возможно наличие мин на дороге. СММ проинформировала об этом СЦКК.



21 января патруль Миссии задержали практически на 20 мин на блокпосту возле пгт. Еленовка, поскольку боевики "ДНР" проводили осмотр багажников автомобилей СММ, перед тем как пропустить наблюдателей. СММ проинформировала об этом СЦКК.