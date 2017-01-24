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Архив - Донецкая область

На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали боевика "ДНР"

24.01.2017 16:48
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На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали боевика "ДНР"
Члена незаконных вооруженных формирований задержали пограничники в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. 

"Пограничники заранее получили оперативную информацию о указанном гражданине. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НЗФ и в период с 2014 года по январь 2015-го находился в составе одного из батальонов российских наемников", - говорится в сообщении. 

Сам 32-летний гражданин Украины рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах. 

Сейчас мужчина передан сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств. 

Фото: https://www.rbc.ua/

Теги: Донбасс, боевик, Новотроицкое, задержание, Госпогранслужба, КПВВ
 
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