На КПВВ "Новотроицкое" пограничники задержали боевика "ДНР"

Члена незаконных вооруженных формирований задержали пограничники в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.



"Пограничники заранее получили оперативную информацию о указанном гражданине. Уже во время проведения фильтрационных мероприятий правоохранители установили, что данный гражданин является участником НЗФ и в период с 2014 года по январь 2015-го находился в составе одного из батальонов российских наемников", - говорится в сообщении.



Сам 32-летний гражданин Украины рассказал, что во время массовых беспорядков в 2014 году он участвовал в захвате здания СБУ в Донецке и нес службу на блокпостах.



Сейчас мужчина передан сотрудникам Нацполиции для выяснения всех обстоятельств.