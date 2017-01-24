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Оккупированная Макеевка уже несколько часов подряд слышит громкие раскатистые бахи
Жители Макеевки сообщают о мощных взрывах и залпах, которые город слушает вот уже несколько часов подряд — боевики ведут обстрелы на разных направлениях. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.
По их словам, боевые действия активизировались примерно в 15:00 и с тех пор не стихают.
«Шумит сторона Водопада на объездной или Минерального. 15.30К #Макеевка Восточный».
«Сторона ЯБП, долгое время почти молчавшая, не считая редких одиночных, резко зашумела».
«15:50 к #Макеевка Медучилище. Громко, тяжелое, слушаем сторону ЯБП».
«15.53 к Ботсад уже не тихо Со стороны ЯБП работают всем сразу».
«16:00 к #Макеевка Гвардейка-центр — грохочет в стороне ЯБП».
«Черемушки, слышно громко».
«16.10 #Макеевка #Гвардейка Начало гупать на сз мощно».
«#Макіївка 16:00 стрілянина та бахи на заході».
«16.30 к. Макеевка-центр. Громкие раскатистые бахи. Северо-запад».
(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).
Фото: mapio.net/
Теги: Донбасс, Макеевка, боевики, обстрелы
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