Оккупированная Макеевка уже несколько часов подряд слышит громкие раскатистые бахи

24.01.2017 20:07

Жители Макеевки сообщают о мощных взрывах и залпах, которые город слушает вот уже несколько часов подряд — боевики ведут обстрелы на разных направлениях. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях.

По их словам, боевые действия активизировались примерно в 15:00 и с тех пор не стихают.

«Шумит сторона Водопада на объездной или Минерального. 15.30К #Макеевка Восточный».

«Сторона ЯБП, долгое время почти молчавшая, не считая редких одиночных, резко зашумела».

«15:50 к #Макеевка Медучилище. Громко, тяжелое, слушаем сторону ЯБП».

«15.53 к Ботсад уже не тихо Со стороны ЯБП работают всем сразу».

«16:00 к #Макеевка Гвардейка-центр — грохочет в стороне ЯБП».

«Черемушки, слышно громко».

«16.10 #Макеевка #Гвардейка Начало гупать на сз мощно».

«#Макіївка 16:00 стрілянина та бахи на заході».

«16.30 к. Макеевка-центр. Громкие раскатистые бахи. Северо-запад».

(Орфография и стилистика авторов полностью сохранены).