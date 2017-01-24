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Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
24.01.2017 16:49
Как сообщает Всеукраинская ассоциация переселенцев, лишиться статуса внутренне перемещенного лица можно в следующих обстоятельствах:
- Подача заявления об отказе от справки переселенца.
- Совершение преступления. Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; террористический акт; вовлечение в совершение террористического акта; публичные призывы к совершению террористического акта; создание террористической группы или террористической организации; содействие совершению террористического акта; финансирования терроризма; осуществление геноцида, преступления против человечности или военные преступления.
- Возвращение к брошенному месту постоянного проживания на неподконтрольной территории.
- Выезд на постоянное место жительства за границу.
- Представление заведомо недостоверных сведений при оформлении справки ВПЛ.
Важный нюанс: человек, оформивший статус ВПЛ, может уехать с места фактического проживания не более чем на 60 дней. Иначе его могут лишить данного статуса. Поэтому, если у вас есть справка, и вам нужно покинуть место проживания более чем на 60 дней ‒ предупредите об этом управление социальной защиты по месту фактического проживания. Тогда вам продлят этот период до 90 дней.
Фото: hyser.com.ua/
Теги: Донбасс, потеря, статус, переселенцы, справка
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