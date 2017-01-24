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Поддельные паспорта, незаконные товары и предложение взятки - пограничники рассказали об итогах дня на КПВВ в Донбассе
осударственная пограничная служба Украины сообщает о выявленных нарушенияя при пересечении линии разграничения на Донбассе.
На КПВВ "Марьинка" пограничным нарядом Краматорского отряда в ходе реализации оперативной информации обнаружены признаки подделки трех паспортных документов у гражданок Украины, которые следовали с неподконтрольной территории. Задержанных нарушителей передали сотрудникам полиции.
Вчера пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Майорск" обнаружили гражданина Украины, который, возможно, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Гражданин передан сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Также за прошедшие сутки сотрудники Краматорского и Донецкого отрядов обнаружили четыре автомобиля, которые перевозили товары с нарушениями. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое", как на въезд в неподконтрольной территории, так и на выезд из нее незаконно перевезти компьютерную технику, 510 килограммов мяса и мебель на общую сумму свыше 140 тысяч гривен. Граждан вместе с автомобилями и грузом переданы представителям фискальной службы и сводным мобильным группам для принятия правового решения.
Кроме того, в контрольном пункте "Майорское" сотрудники Госпогранслужбы зафиксировали случай, когда гражданин Украины пытался "решить вопрос" о беспрепятственный пропуск через линию разграничения за денежное вознаграждение в размере 100 долларов США. На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ, после чего нарушителя передали представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, линия разграничения, КПВВ
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