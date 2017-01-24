Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"

24.01.2017 08:49

Информацию о том, что ВСУ начали движение в направлении Первомайска, мы сообщали еще на прошлой неделе. Сегодня она подтвердилась официально, пишет depo.ua.

Еще 13-го января, вскоре после продвижения ВСУ с боями на Светлодарской дуге, сообщалось о попытке прорыва наших сил в направлении Первомайска-Стаханова. Тогда про обстрелы и бои писали в нашей Новоалександровке, Новозвановке, Троицком, а также в оккупированных Ирмино, Калиновом, Первомайске.

На данном направлении, как и на Светлодарской дуге, работала 54-я бригада. Данные действия логично выглядели с точки зрения выравнивания линии фронта, поскольку на дуге наши силы с боями заняли позиции террористов в волшебном лесу и ОП "Кикимора".

В программе ТСН.Тиждень только в воскресенье официально подтвердили, что в направлении Первомайска выдвинулся грузинский легион - бойцы 25-го батальона "Киевская русь", который входит в состав 54-й бригады.

Они продвинулись на 500 метров и заняли высоту с блиндажами боевиков, где был устроен наблюдательный пункт.

Скорее всего, речь о высоте 270.4, которая расположена на пути в сторону Молодежного, что дает возможность во-первых наблюдать за движениями боевиков, а во-вторых зайти в Первомайск с севера.

С южного направления в Первомайск было продвижение ВСУ, поскольку о боях сообщали жители Калиновой и Ирмино. Именно в районе Троицкого действовал грузинский легион. Вблизи же Попасной, в Новозвановке и Новоалександровке расположены позиции 24-й бригады, а также немного западнее - 17-й танковой.

Однако, с южного направления продвижение ВСУ в Первомайск также было, поскольку о боях сообщали жители Калинового и Ирмино. Но логика действий нашей армии, похоже, понятна. Как и на Светлодарской дуге, и на Докучаевском направлении, мы возвращаем территорию, которая, согласно "Минску-1", должна быть под украинским флагом. По сути, никаких договоренностей ВСУ не нарушают.

Похоже не просто так в Администрации президента, после последней октябрьской встречи в "нормандском формате", озвучивали позицию относительно возвращения к линии разграничения "Минска-1".

Если посмотреть на карту, согласно договоренностям от 19 сентября 2014-го, то Калиновое под Первомайском должно быть нашим. Так же, как и Дебальцево, к которому приближаются 54-я и 17-я бригады, а также Докучаевск, под которым стоит 72-я бригада.

Похоже, что с боями, но без сильного сопротивления со стороны террористов, наши военные вернут территорию, которая должна быть, согласно "Минску-1", украинской. А дальше - очередная "нормандская встреча".

И остается лишь гадать, сможет ли наша армия двигаться дальше, отрезать Первомайск от Стаханова и продвигаться вперед, вплоть до освобождения оккупированных территорий.