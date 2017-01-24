Приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи населению Донбасса, пострадавшему от российской агрессии

24.01.2017 13:04

Приоритетом для Еврокомиссии в 2017 году в предоставлении гуманитарной помощи населению на пострадавших в результате российской агрессии территориях на востоке Украины является интеграция усилий правительственных органов и неправительственных организаций.

Об этом шла речь в понедельник на международной конференции «Человеческое лицо восточного конфликта», которую принял Социально-экономический комитет ЕС, сообщил "Укринформ".

«На сегодняшний день у нас больше возможности, нежели раньше, чтобы имплементировать в Украине интегрированный подход, который распространялся бы как на подконтрольные правительству территории, а также на не подконтрольные», - заявил представитель департамента Еврокомиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской защиты Жан-Луи Брувер.

Он констатировал, что гуманитарная ситуация на территориях восточной Украины остается сложной, драматической и не улучшается.

По словам Брувера, приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым и незащищенным слоям населения, особенно тем, которые проживают вдоль линии разграничения и на неподконтрольных, то есть временно оккупированных Россией, территориях на востоке Украины.

Представитель Еврокомиссии напомнил, что именно Евросоюз оказывает Украине наибольшую гуманитарную помощь. В 2016 году ее объем составлял 26 с половиной миллионов евро.

Брувер сообщил, что еврокомиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации Христос Стилианидес планирует посетить Украину в середине февраля, что станет очередным четким подтверждением приоритетности Украины для гуманитарной политики ЕС.

Участникам конференции напомнили трагические последствия российской агрессии против Украины. В частности, о том, что около 10 тысяч украинцев погибло, 22 тысячи ранены и 3 миллиона 800 тысяч людей на востоке Украине нуждаются в немедленной гуманитарной помощи.

Как отметил участник Платформы гражданского общества ЕС-Украина Анджей Адамчик, агрессия на востоке Украины была начата Россией в ответ на европейские устремления украинцев.

«Европа должна иметь особенные моральные, политические и гуманитарные обязательства и чувства солидарность перед украинскими гражданами», - подчеркнул польский общественно-политический деятель.

Он отметил, что для всей Европы сегодня является общей ответственностью мобилизировать международные усилия на уровне правительств, а также неправительственных организаций с целью поиска и консолидации ресурсов для предоставления гуманитарной помощи миллионам незхащищенных украинцев на востоке страны.