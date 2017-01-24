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Пророссийские боевики снова вели обстрелы на всех направлениях Донбасского фронта, ранен один украинский военный
Один украинский военнослужащий получил ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.
"По состоянию на 18.00 24 января 2017 года… в целом произошло 24 обстрела. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.
На луганском направлении боевики обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов села Новозвановку и Троицкое Попаснянского района. С.Троицкое также обстреливалось незаконными вооруженными формированиями из гранатометов и стрелкового оружия.
На донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреляли г.Авдеевка, а из гранатометов и стрелкового оружия – пгт Луганское и пгт Зайцево Бахмутского района.
"На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - сообщили в штабе АТО.
Фото: https://www.057.ua/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
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