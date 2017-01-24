Пророссийские боевики снова вели обстрелы на всех направлениях Донбасского фронта, ранен один украинский военный

24.01.2017 19:12

Один украинский военнослужащий получил ранения вследствие обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18:00.

"По состоянию на 18.00 24 января 2017 года… в целом произошло 24 обстрела. Один наш военный ранен", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

На луганском направлении боевики обстреляли из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов села Новозвановку и Троицкое Попаснянского района. С.Троицкое также обстреливалось незаконными вооруженными формированиями из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из 82-мм минометов боевики обстреляли г.Авдеевка, а из гранатометов и стрелкового оружия – пгт Луганское и пгт Зайцево Бахмутского района.

"На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы", - сообщили в штабе АТО.