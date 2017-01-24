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Российские командиры намерены ограничить продажу спиртного и увольнительные в "армии ДНР"
24.01.2017 12:31
Командование "1-го АК ДНР" дало указание командирам частей и подразделений об ограничении увольнений и свободного перемещения "военнослужащих" за пределы пунктов постоянной дислокации. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebooк.
Указание дано по результатам анализа докладов "военных комендатур ДНР", которые фиксируют рост правонарушений со стороны боевиков (в т.ч. грубое обращение и насилие в отношении гражданского населения, непристойное поведение в общественных местах) в состоянии алкогольного опьянения. Командование "1-го АК ДНР" рассматривает возможность введения ограничений по примеру ВСУ в зоне АТО
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донбасс, увольнение, команда, боевики
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