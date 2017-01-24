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Российские военные кураторы прибыли с инспекцией в "армии ДНР и ЛНР"- количество обстрелов на фронте увеличилось
В передовые соединения и части "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" с проверками и инспекциями прибыли комиссии из Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebook.
В данный момент фиксируется пребывание российских высокопоставленных чиновников (инспекторов) в местах сосредоточения:
- 1 АК – 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка); 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск); 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка);
- 2 АК – 2 омсбр (Луганск), 4 омсбр (Алчевск), 7 омсбр (Брянка) и 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка).
С целью "проверки боеготовности" командование "армейских корпусов" отдает приказы на увеличение количества обстрелов как позиций ВС Украины, так и подконтрольных самим оккупантам населенных пунктов.
Фото: strana.in.ua/
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, проверки
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