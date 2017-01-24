Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной значительное количество техники и живой силы - результаты международной инспекции

24.01.2017 19:55

Украинские инспекторы обнаружили значительное скопление артиллерийских систем различных типов в районе города Новочеркасск (Ростовская область). Такие данные обнародовал руководитель инспекционной группы полковник Алексей Вершигора, сообщает "Новое время".

Украинские наблюдатели в составе международной группы вместе с коллегами из Дании и Канады 16-19 января текущего года проводила инспекцию указанного района на территории Ростовской области РФ.

"Не исключено использование указанного вооружения для комплектования частей и подразделений 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на временно неподконтрольных Украине территориях", - сообщил полковник.

Так, вблизи границы с Украиной активно формируется 150-я мотострелковая дивизия Южного военного округа РФ. Она будет насчитывать 10,5 тысяч военнослужащих.

Представитель Генштаба добавил, что на время проверки российская сторона устанавливала ограничения для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной над военными аэродромами и полигонами, где обычно и проходит военная деятельность. В итоге инспекторам разрешили проводить проверку только на автомобилях.

По условиям Венского документа 2011 года, который регламентирует порядок предоставления отчета в этом случае, инспекторы имеют 14 суток для обработки полученной информации. Данные передадут по официальным каналам всем странам ОБСЕ, в том числе Российской Федерации.

Напомним, 16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области. Инспекторы проверяли, нарушала ли РФ положения Венского документа 2011 года.

Предварительно Генштаб отчитался о нарушениях со стороны России. В частности, речь шла о формировании на границе с Украиной 150-й мотострелковой дивизии, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. В ходе проверки россияне сообщили, что дата начала формирования дивизии - 10 января 2017 года. В ноябре 2016 года РФ сообщала государствам-участникам ОБСЕ, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.