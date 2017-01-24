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Россия за две недели января поставила "ДНР" боее 200 тонн боеприпасов и 1,5 тыс. тонн топлива

24.01.2017 14:42
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Россия за две недели января поставила "ДНР" боее 200 тонн боеприпасов и 1,5 тыс. тонн топлива

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в facebooк.

"Продолжается переброска в оккупированные районы Донбасса боеприпасов и топлива из России. В период с 10 по 23 января с.г. для обеспечения боевой готовности, в частности пополнения боекомплекта и запасов топлива, в «1 АК ДНР» из РФ было доставлено в общей сложности порядка 210 тонн боеприпасов и 1,5 тыс. тонн топлива.


Фото: donbass.ua/

Теги: Россия, Донбасс, боеприпасы, боевики
 
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