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С 1 февраля все автобусные маршруты оккупированной Горловки продляют свой график на один час
24.01.2017 19:05
С 1 февраля в Горловке на один час будут увеличены графики движения маршрутных автобусов. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте рассказал так называемый "глава администрации" Горловки Иван Приходько, сообщает 0624.com.ua.
"С 1 февраля все маршруты продляют свой график на один час. По некоторым маршрутам такие как Байрак, ш Комсомолец, Михайловка, 88 кВ увеличение будет больше и по времени и по количеству техники", - написал он и добавил, что со следующего понедельника (30 января) в городе заработает диспетчерская служба, куда горловчане смогут оперативно сообщать о нарушении водителями установленных графиков движения.
"Все Телефоны и новые графики движения будут опубликованы на всех официальных станицах администрации, здесь и во всех автобусах. Мы очень надеемся на вашу гражданскую позицию и на то что вы будете оперативно сообщать о всех случаях срыва графика", - отметил Приходько.
Фото: www.0624.com.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, работа, автобус, продавец
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