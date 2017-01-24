СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине

24.01.2017 18:43

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку создания канала финансирования терроризма.



Правоохранители установили, что главари т.н. "ДНР" для финансирования незаконных вооруженных формирований планировали наладить нелегальный вывоз металлолома из псевдореспублики. Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинской властью территорию для перепродажи.



В настоящее время сотрудниками спецслужбы на железнодорожном пункте пропуска Константиновка задержан и наложен арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом. По имеющейся в СБ Украины информации, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов.



На вагоны с металлоломом приблизительной стоимостью почти шесть миллионов гривен наложен арест.



Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.