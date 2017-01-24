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Архив - Донецкая область

Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" машины в четыре ряда, много льготников - информация от очевидцев

24.01.2017 13:54
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Ситуация на блокпостах Донбасса: на "Марьинке" машины в четыре ряда, много льготников - информация от очевидцев

Сегодня утром для пересечения линии разграничения через КПВВ «Майорск» находилось 70 транспортных средств, которые двигались на въезд, а на выезд 150 авто. В «Марьинке» на въезд с неконтролируемой территории следовало 250 транспортных средств, а в направлении выезда ‒ 150. В «Гнутово» 40/35 автомобилей. КПВВ «Новотроицкое»: на выезд с неконтролируемой территории было 40 транспортных средств, а в направлении въезда было 50 авто.

Об этом пишет "Донбасс SOS" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Пользователи соцсетей комментируют ситуацию:

#Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовка

«8.00: на Майорске в сторону «ДНР» на 6.30 примерно 70 машин. И очередь активно пополняется».
«9.30: пешая очередь на «ДНР» очень большая, сын стоит 1, 5часа, и еще не прошел».

#Георгиевка #Курахово #Марьинка

«9.30: из Донецка: стандартно возле б/п в 3-4 ряда , льготников очень много. Основная с момента открытия двинулась на метров 20-30. Очередь заканчивается за взорванным бусом, может, еще метров 200».

#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

«9.15около 200 машин на Мариуполь, льготная очередь ‒ 20 машин».
«10.10: на Еленовке из Донецка ‒ от церкви, очередь стоит».
«10.45на Еленовке в сторону Мариуполя 200 машин».
«В Еленовке на Мариуполь очень большая очередь, больше километра. Движется вяло».

#Гнутово #Пищевик #Октябрь

«8.00на Донецк 20 машин».
«На Мариуполь машин 200, не меньше».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).


Фото: https://twitter.com/

Теги: Донбасс, блокпост, пропускная система, линия разграничения, очереди
 
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