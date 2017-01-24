Ситуация на на блокпостах Донбасса на утро 24 января

24.01.2017 09:16

За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО, пересекли 22,2 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

В частности, как сообщает Государственная пограничная служба Украины:



"Майорск" – 5910 человек и 920 транспортных средств;



"Марьинка" – 5620 человек и 1135 транспортных средств;



"Новотроицкое" – 4335 человек и 1005 транспортных средств;



"Гнутово" – 2920 человек и 660 транспортных средств;



"Станица Луганская" – 3455 человек.



Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:



"Майорск" – 70/150; "Марьинка" – 250/150; "Новотроицкое" – 40/50; "Гнутово" – 120/30.







