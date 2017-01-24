Советник Захарченко подтвердил, что без россиян не было бы "ДНР"

24.01.2017 12:44

Российский советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков признал, что "русскую весну" в Донбасс принесла именно Россия. Об этом он заявил в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести", пишет "Остров".



"На киевский Майдан Россия ответила Русской весной", - заявил советник, однозначно давая понять, что конфликт на Донбассе не является внутренним конфликтом.



Казаков так же подтвердил, что "советы" по управлению оккупированными территориями по прежнему дают россияне. "Даже среди советников есть россияне", - сказал он.



По словам имиджмейкера главаря "ДНР", в "республике" наблюдается кадровый голод, поэтому в экстренном порядке осуществляется подготовка студентов. "Но при всех усилиях понятно, что ввод молодежи в управление — это время. Вот на это время, я считаю, здесь нужны добровольцы из России", - объяснил он.