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Советник Захарченко подтвердил, что без россиян не было бы "ДНР"
Российский советник главаря "ДНР" Александра Захарченко по имиджу Александр Казаков признал, что "русскую весну" в Донбасс принесла именно Россия. Об этом он заявил в интервью латвийскому русскоязычному изданию "Вести", пишет "Остров".
"На киевский Майдан Россия ответила Русской весной", - заявил советник, однозначно давая понять, что конфликт на Донбассе не является внутренним конфликтом.
Казаков так же подтвердил, что "советы" по управлению оккупированными территориями по прежнему дают россияне. "Даже среди советников есть россияне", - сказал он.
По словам имиджмейкера главаря "ДНР", в "республике" наблюдается кадровый голод, поэтому в экстренном порядке осуществляется подготовка студентов. "Но при всех усилиях понятно, что ввод молодежи в управление — это время. Вот на это время, я считаю, здесь нужны добровольцы из России", - объяснил он.
Фото: vesti.lv/
Теги: Донецк, Донбасс, советник, русская рулетка, Захарченко
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- Приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи населению Донбасса, пострадавшему от российской агрессии13:04
- Боевики по приказу российских кураторов обстреливают населенные пункты под видом ВСУ12:53
- Советник Захарченко подтвердил, что без россиян не было бы "ДНР"12:44
- Российские командиры намерены ограничить продажу спиртного и увольнительные в "армии ДНР"12:31
- Боевики пугают население "республики" украинскими диверсантами, которые будут отравлять питьевую воду12:16
- ДНРовцы "отжали" мощности интернет-провайдера "Вега"11:47
- Атака боевиков в районе Калиновки захлебнулась - Тымчук11:32
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- В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ10:11
- Беспилотник ОБСЕ зафиксировал позиции ВСУ в районе Донецкой фильтровальной станции13:13
- Приоритетом ЕС является предоставление гуманитарной помощи населению Донбасса, пострадавшему от российской агрессии13:04
- Боевики по приказу российских кураторов обстреливают населенные пункты под видом ВСУ12:53
- Советник Захарченко подтвердил, что без россиян не было бы "ДНР"12:44
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