- Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца 21:01
- Оккупированная Макеевка уже несколько часов подряд слышит громкие раскатистые бахи20:07
- Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной значительное количество техники и живой силы - результаты международной инспекции19:55
- Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки19:25
- Пророссийские боевики снова вели обстрелы на всех направлениях Донбасского фронта, ранен один украинский военный19:12
- С 1 февраля все автобусные маршруты оккупированной Горловки продляют свой график на один час19:05
- Численность населения Донецкой области резко снизилась18:57
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине18:43
- Донецкого "Деда Мороза" Губарева будут судить заочно18:28
- Боевики "ДНР" сообщили об обнаружении "наблюдательного пункта корректировщика ВСУ"17:55
Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца
Об угрозе загрязнения питьевой воды на Донбассе из-за невозможности проведения восстановительных работ на ряде промышленных предприятий заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.
Как сообщается на сайте штаба АТО во вторник, среди 20 основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особо проблемными являются четыре, стабильное функционирование которых невозможно обеспечить с июля 2016 года.
"Среди них - фенольный завод в Новгородском, занимающийся переработкой последствий деятельности Авдеевского коксохима. Это предприятие является уникальным: его мощности позволяют нейтрализовать химические вещества, защищают от загрязнения окружающей среды", - отметил он.
А.Петренко подчеркнул, что поскольку украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ на шлаконакопителе третьей очереди, здесь сосредоточено более 500 тыс. куб. м ядовитых веществ.
"В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в р. Кривой Торец и, как следствие, загрязнение р. Северский Донец, являющейся единственным источником питьевой воды для всего Донбасса", - отметил руководитель украинской стороны СЦКК.
При этом он подчеркнул, что российская сторона СЦКК не дает гарантий безопасности проведения восстановительных работ.
"Украинская сторона уже получила два отказа для проведения восстановительных работ в Марьинке и Красногоровке, а также на Авдеевском коксохимическом заводе без объяснения причин. Реакции россиян по обращению относительно фенольного завода и "Бахмутского Агросоюза" нет вовсе. Поэтому мы призываем российскую сторону принять всяеские меры для принуждения представителей ОРДО и ОРЛО предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и восстановления инфраструктуры Донбасса", - подчеркнул А.Петренко.
Фото: https://www.facebook.com
Теги: Донбасс, питание, загрязнение, восстание, СЦКК
- Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца 21:01
- Оккупированная Макеевка уже несколько часов подряд слышит громкие раскатистые бахи20:07
- Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной значительное количество техники и живой силы - результаты международной инспекции19:55
- На Луганщине на границе с Россией обнаружили схрон с боеприпасами(ФОТО)19:54
- Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки19:25
- Пророссийские боевики снова вели обстрелы на всех направлениях Донбасского фронта, ранен один украинский военный19:12
- С 1 февраля все автобусные маршруты оккупированной Горловки продляют свой график на один час19:05
- Численность населения Донецкой области резко снизилась18:57
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине18:43
- Донецкого "Деда Мороза" Губарева будут судить заочно18:28
- Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца 21:01
- Адепта "Новороссии" Грэма Филлипса со скандалом выдворили из парламента Великобритании (ВИДЕО)20:49
- Цукерберг купил научный поисковик, чтобы сделать его бесплатным20:32
- Как обогреваются жителий европейских стран, где нет централизованного отопления20:12
- Оккупированная Макеевка уже несколько часов подряд слышит громкие раскатистые бахи20:07
- Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной значительное количество техники и живой силы - результаты международной инспекции19:55
- На Луганщине на границе с Россией обнаружили схрон с боеприпасами(ФОТО)19:54
- Украинцы снова признаны самыми бедными в Европе после молдаван19:41
- Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки19:25
- Пророссийские боевики снова вели обстрелы на всех направлениях Донбасского фронта, ранен один украинский военный19:12
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Освободить Донбасс от оккупантов можно в течение пяти дней - военный эксперт
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе