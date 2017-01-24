Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца

24.01.2017 21:01

Об угрозе загрязнения питьевой воды на Донбассе из-за невозможности проведения восстановительных работ на ряде промышленных предприятий заявил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Анатолий Петренко.

Как сообщается на сайте штаба АТО во вторник, среди 20 основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особо проблемными являются четыре, стабильное функционирование которых невозможно обеспечить с июля 2016 года.

"Среди них - фенольный завод в Новгородском, занимающийся переработкой последствий деятельности Авдеевского коксохима. Это предприятие является уникальным: его мощности позволяют нейтрализовать химические вещества, защищают от загрязнения окружающей среды", - отметил он.

А.Петренко подчеркнул, что поскольку украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ на шлаконакопителе третьей очереди, здесь сосредоточено более 500 тыс. куб. м ядовитых веществ.

"В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в р. Кривой Торец и, как следствие, загрязнение р. Северский Донец, являющейся единственным источником питьевой воды для всего Донбасса", - отметил руководитель украинской стороны СЦКК.

При этом он подчеркнул, что российская сторона СЦКК не дает гарантий безопасности проведения восстановительных работ.

"Украинская сторона уже получила два отказа для проведения восстановительных работ в Марьинке и Красногоровке, а также на Авдеевском коксохимическом заводе без объяснения причин. Реакции россиян по обращению относительно фенольного завода и "Бахмутского Агросоюза" нет вовсе. Поэтому мы призываем российскую сторону принять всяеские меры для принуждения представителей ОРДО и ОРЛО предоставить гарантии безопасности для проведения ремонтных работ и восстановления инфраструктуры Донбасса", - подчеркнул А.Петренко.