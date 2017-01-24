Украинские военные опубликовали фото руин донецкой шахты "Бутовка" (ФОТО)

24.01.2017 21:23

В сети появились фотографии с последствиями обстрелов боевиками шахты "Бутовка" в Донецкой области.

Снимки опубликованы на странице в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой несут службу в районе шахты.