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Архив - Донецкая область

Украинские военные опубликовали фото руин донецкой шахты "Бутовка" (ФОТО)

24.01.2017 21:23
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Украинские военные опубликовали фото руин донецкой шахты "Бутовка" (ФОТО)

В сети появились фотографии с последствиями обстрелов боевиками шахты "Бутовка" в Донецкой области.

Снимки опубликованы на странице в Facebook 72-й отдельной механизированной бригады, бойцы которой несут службу в районе шахты.


Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, война, фото, руины, шахта Бутовка
 
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