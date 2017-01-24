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Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки
24.01.2017 19:25
Командир 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") заявил, что автомобильная трасса, которая ведет к окупованой Горловке, находится под контролем украинских военных.
По его словам, украинские военнослужащие держат под контролем любое перемещение по этой трассе.
"То есть, если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена", - сказал Власенко.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины фактически выровняли Светлодарскую дугу, и сейчас она представляет собой почти прямую линию, на которой присутствует устойчивая оборона.
Фото: e-gorlovka.com.ua/
Теги: Донбасс, Горловка, трасса, ВСУ
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