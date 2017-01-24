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Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки

24.01.2017 19:25
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Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки

Командир 46-го отдельного батальона специального назначения "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") заявил, что автомобильная трасса, которая ведет к окупованой Горловке, находится под контролем украинских военных.

Об этом комбат сообщил в интервью ТСН.

По его словам, украинские военнослужащие держат под контролем любое перемещение по этой трассе.

"То есть, если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена", - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины фактически выровняли Светлодарскую дугу, и сейчас она представляет собой почти прямую линию, на которой присутствует устойчивая оборона.


Фото: e-gorlovka.com.ua/

Теги: Донбасс, Горловка, трасса, ВСУ
 
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