Украинские военные взяли под контроль автомобильную трассу, ведущую к оккупированной Горловки

По его словам, украинские военнослужащие держат под контролем любое перемещение по этой трассе.

"То есть, если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена", - сказал Власенко.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины фактически выровняли Светлодарскую дугу, и сейчас она представляет собой почти прямую линию, на которой присутствует устойчивая оборона.