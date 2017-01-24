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В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ
24.01.2017 10:11
Оккупанты продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. Об этом на своей странице в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В Петровский район города, на участок в районе ДАП-а и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп (как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами). Всего зафиксировано 3 группы по 5-6 человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные «правоохранители ДНР» имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ.
Фото: https://www.rbc.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, снайпер, боевики
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