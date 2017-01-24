В Донецк прибыло несколько снайперских групп российских "ихтамнетов", среди них есть спецы ФСБ

24.01.2017 10:11

Оккупанты продолжают активно использовать снайперские группы в районе Донецка. Об этом на своей странице в facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В Петровский район города, на участок в районе ДАП-а и Спартака, прибыло несколько новых снайперских групп (как из местных боевиков и российских наемников, подготовленных в РФ, так и укомплектованных российскими специалистами). Всего зафиксировано 3 группы по 5-6 человек, передвигаются на нескольких внедорожниках, местные «правоохранители ДНР» имеют строжайшее указание не останавливать данный автотранспорт для проверки. Одна из групп укомплектована специалистами ФСБ РФ.