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Архив - Донецкая область

В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!

24.01.2017 07:43
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В этот день два года назад: Мариуполь. Помним!

24 января 2015 года в 09:15начался массированный обстрел микрорайона Восточный. Попадания снарядов были зафиксированы на улицах Олимпийской, Киевской, между школами № 5 и № 69, также снаряды взорвались в непосредственной близости от рынков "Денис" и "Киевский". Люди начали покидать районы, попавшие под обстрел. 

В результате попадания снарядов были повреждены здания, сооружения, а на стоянке сгорели порядка 30—50 автомобилей. По информации горсовета, различные повреждения имеются на 53 многоэтажных и 14 частных домах жилого микрорайона Восточный, 4 школах и 3 детских садах.

По информации ГУ НП в Донецкой области, повреждено 79 объектов: 37 частных домов, 22 многоэтажных дома, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптека, кафе и СТО.

В населённых пунктах Павлополь и Сартана разрушены три подстанции, из-за чего в микрорайоне Восточный частично остановилась подача электричества и воды. Из-за повреждения газовой магистрали в районе блок-поста № 15 была прекращена подача природного газа.

Позже в этот же день, в районе 13:00 и около 17:06 восточный район Мариуполя вновь подвергся обстрелам.

В результате  применения российскими боевиками "Градов" погибло 30 мирных жителей, ранено 128. 


Фото: www.expert.dn.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, град, боевики, обстрелы
 
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