В Мариуполе почтили память жертв обстрела микрорайона "Восточный" (ФОТО)

24.01.2017 14:53

Почтить память погибших в микрорайоне "Восточны" уже второй год собираются у памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Здесь прошла заупокойная лития по погибшим. Также память мариупольцев почтили минутой молчания (ранее в Храме Равноапостольного князя Владимира прошел молебен и панихида по погибшим - ред.).

На митинг прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что это ужасная трагедия и боль для всех мариупольцев. Градоначальник поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела. А именно отметил, как представителей крупных городских предприятий - ММКИ, "Азовсталь", ММТП так и простых мариупольцев, которые привозили еду, помогали заделывать разбившиеся окна.

В этом году возле памятного знака появилась новая скульптура. Она стояла ближе к дороге. Это женщина закрывающая ребенка. Обращена скульптура в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Установили ее по инициативе полка "АЗОВ".

По окончании траурного митинга все присутствующие могли помянуть погибших.