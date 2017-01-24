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В Мариуполе почтили память жертв обстрела микрорайона "Восточный" (ФОТО)
Почтить память погибших в микрорайоне "Восточны" уже второй год собираются у памятного знака "Погибшим в необъявленной войне". Здесь прошла заупокойная лития по погибшим. Также память мариупольцев почтили минутой молчания (ранее в Храме Равноапостольного князя Владимира прошел молебен и панихида по погибшим - ред.).
На митинг прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что это ужасная трагедия и боль для всех мариупольцев. Градоначальник поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела. А именно отметил, как представителей крупных городских предприятий - ММКИ, "Азовсталь", ММТП так и простых мариупольцев, которые привозили еду, помогали заделывать разбившиеся окна.
В этом году возле памятного знака появилась новая скульптура. Она стояла ближе к дороге. Это женщина закрывающая ребенка. Обращена скульптура в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Установили ее по инициативе полка "АЗОВ".
По окончании траурного митинга все присутствующие могли помянуть погибших.
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, память, митинг, Восток, боевики, обстрелы
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