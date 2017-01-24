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Архив - Донецкая область

В Мариуполе почтили память жертв обстрела микрорайона "Восточный" (ФОТО)

24.01.2017 14:53
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Почтить память погибших в микрорайоне  "Восточны" уже второй год собираются у памятного знака  "Погибшим в необъявленной войне". Здесь прошла заупокойная лития по погибшим. Также память  мариупольцев почтили минутой молчания (ранее в Храме Равноапостольного князя Владимира прошел молебен и панихида по погибшим - ред.).

На митинг прибыл городской голова Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что это ужасная трагедия и  боль для всех мариупольцев.  Градоначальник поблагодарил всех маруипольцев, кто помогал восстанавливать микрорайон после обстрела. А именно  отметил, как представителей крупных городских предприятий - ММКИ, "Азовсталь", ММТП так и простых мариупольцев, которые привозили еду, помогали заделывать разбившиеся окна.

 В этом году возле  памятного знака появилась новая скульптура.  Она стояла ближе к дороге. Это женщина закрывающая ребенка.  Обращена скульптура в ту сторону, откуда прилетели снаряды. Установили ее по инициативе полка "АЗОВ".

По окончании траурного митинга все присутствующие могли помянуть погибших.


Фото: https://www.0629.com.ua

Теги: Донбасс, Мариуполь, память, митинг, Восток, боевики, обстрелы
 
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