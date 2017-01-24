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В Мариуполе случился транспортный коллапс (ФОТО)
24.01.2017 16:52
На улице Николаевской выстроились в ряд 9 трамваев. Транспортный коллапс спровоцировал водитель автомобиля "Дэу", сообщает 0629.com.ua.
Приблизительно в 13:30 водитель "Дэу" бросил автомобиль на трамвайных путях и ушел. В результате за час скопилось 9 трамваев. Водители вызвали полицию и эвакуатор.
Сейчас легковой автомобиль погрузили на эвакуатор и освободили проезд.
Фото: https://www.0629.com.ua/
Теги: Донбасс, Мариуполь, трамвай, транспорт, автомобиль, колл-центр
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