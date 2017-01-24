В оккупированном Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова

24.01.2017 21:33

Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров".



"23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", - говорится в сообщении.



На данный момент телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Украине территории.



Отмечается, что компания Vega обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.



Телекоммуникационная группа Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ЧАО «Фарлеп-Инвест».



Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в 2008 году в результате ребрендинга группы компаний «Фарлеп-Оптима», состоящей из крупнейших телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», «IP Telecom», «Матрица», «Вилком» и многих других.