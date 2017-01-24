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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова

24.01.2017 21:33
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В оккупированном Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова

Вооруженные люди заняли помещение филиала телеком-оператора Vega, принадлежащего бизнесмену Ринату Ахметову, в оккупированном Донецке. Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Остров".

"23 января 2017 в офис компании Vega (ЧАО «Фарлеп-Инвест») в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", - говорится в сообщении. 

На данный момент телеком-оператор технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Украине территории. 

Отмечается, что компания Vega обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением. 

Телекоммуникационная группа Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет компания ЧАО «Фарлеп-Инвест». 

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в 2008 году в результате ребрендинга группы компаний «Фарлеп-Оптима», состоящей из крупнейших телекоммуникационных групп «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», «IP Telecom», «Матрица», «Вилком» и многих других. 


Фото: www.dialog.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, офис, оборудование, интернет-мем, захват
 
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