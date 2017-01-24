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В результате ночных обстрелов около 900 абонентов остались без энергоснабжения, боевики традиционно обвинили ВСУ

24.01.2017 15:16
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В результате ночных обстрелов около 900 абонентов остались без энергоснабжения, боевики традиционно обвинили ВСУ

Поселки  Еленовка и Луганское к юго-западу от Донецка подверглись обстрелу, в результате обстрелов без энергоснабжения остались порядка 900 абонентов, пишет один из сепаратистких сайтов.

В обстреле НВФ обвинили ВСУ.

"С 23:00 до 03:00 часов ночи был обстрел. Часть поселка осталась без энергоснабжения – это около 350 абонентов. Также поврежден один частный дом по улице Лесная, 111", — заявил "глава поселковой администрации" Еленовки Игорь Сякерин.

Схожая ситуация с энергоснабжением произошла в поселке Луганское к юго-западу от Донецка – в результате обстрелов без света там остались 563 абонента.

"Ночью был обстрел, разрушений нет, но перебиты линии электропередачи в поселке Луганское, без света остались 563 абонента. Ремонтные бригады уже занимаются восстановлением", — добавил "глава администрации Петровского района" Донецка Максим Жуковский. 


Фото: dan-news.info/

Теги: Донбасс, электроэнергия, Еленовка, Луганское, боевики, обстрелы
 
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