В СБУ назвали количество освобожденных из плена "ЛДНР", у боевиков остается 110 заложников

24.01.2017 09:29

По состоянию на сегодняшний день, найдено и освобождено из плена боевиков почти 3 100 человек, в плену остается 110 заложников и 490 человек считаются пропавшими без вести, сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает "Интерфакс".

"Опубликование списков не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска пропавших без вести… есть официальные структуры, которые непосредственно занимаются этим процессом. Освобождено и найдено уже почти 3 100 человек. Осталось 110 заложников и 490 пропавших без вести ребят", - завил Ю.Тандит в эфире канала "112.Украина".

Ю.Тандит отметил, что имеющие возможность помочь освобождению заложников, должны это делать, однако не должны, при этом, мешать работе спецслужб.

Деятельность народного депутата Надежды Савченко советник главы СБУ раскритиковал как деструктивную. "Ежедневно мы проверяем информацию, ежедневно проходит специальное совещание. После опубликования списков в Фейсбуке народным депутатом с самого утра было проведено оперативное совещание. Я лично общался с руководителем этого подразделения, полковником Качановым. Мы сидели с этими списками".

При этом, Ю.Тандит заявляет, что СБУ никаких списков Н.Савченко не передавала и предположил, что списки могли быть переданы Н.Савченко боевиками.