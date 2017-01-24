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В СБУ озвучили новую формулу обмена заложников с "ЛДНР"

24.01.2017 15:37
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В СБУ озвучили новую формулу обмена заложников с "ЛДНР"
Украина готова на обмен украинских заложников по формуле 57 на 228 человек. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала,  сообщает ЛІГА.net.

"В последнее время, особенно в последние месяцы, вокруг темы освобождения заложников стало очень много пиара, и нам это стало мешать. Мы подтверждаем возможность беспрецедентного обмена по формуле 57 на 228 человек. И в последнее время мы видим, что проводится информационная операция со стороны соседнего государства и оттягивается процесс", - сказал Тандит.

По его словам, страна-агрессор РФ делает это потому, что тема освобождения заложников для Украины является приоритетной.




Фото: www.prostir.ua/

Теги: Украина, Донбасс, обмен, СБУ, ДНР, ЛНР, заложники
 
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