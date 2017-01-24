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Архив - Донецкая область

Все больше дончан перестает верить "братской" России

24.01.2017 07:23
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Все больше дончан перестает верить "братской" России

Соцопрос, проведенный боевиками на подконтрольной территории Донецкой области, показал, что практически половина граждан не доверяет политике, которую ведет Россия в отношении оккупированного Донбасса, сообщает apostrophe.ua.

Результаты опроса опубликовал сепаратистский сайт "Патриотические силы Донбасса", подконтрольный одному из главарей боевиков ДНР Александру Ходаковскому.

Данные опроса говорят о том, что жители оккупированного Донбасса постепенно разочаровываются в России и ее действиях.

41 процент опрошенных отрицательно ответил на вопрос, доверяют ли они политике РФ в отношении Донбасса. В прошлом году за такой вариант ответа голсоовало только 14,3% опрошенных.

Полное доверие российской политике выразило 47,4% дончан.

При этом 31,7% дончан по-прежнему верят, что РФ через несколько лет включит в свой состав Донецк и Луганск.


Фото: nahnews.org/

Теги: политика, Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, отношения, опрос
 
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