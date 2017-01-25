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Ахметов против Левочкина-Фирташа - раскол "Оппозиционного блока" неизбежен
Вместо парламентской фракции "Оппозиционного блока", которая по инициативе Рината Ахметова оказалась на грани раскола, могут быть созданы две депутатские группы. Одна – ориентирована на Ахметова, вторая – на так называемую группу "Росукрэнерго" – бывшего главу Администрации президента Сергея Левочкина и олигарха Дмитрия Фирташа, передает "Украинская правда".
На следующей парламентской неделе из фракции "Оппоблока" могут выйти примерно 24 депутата, ориентированных на Ахметова и в останутся 19 нардепов Фирташа-Левочкина, а также три нардепы, входящие в группу влияния Виктора Медведчука - Нестор Шуфрич, Василий Нимченко и Тарас Козак.
Причина раскола может стать давнее противостояние между группами внутри фракции.
Собеседник в группе Ахметова убеждает – вопрос о расколе решен на 99,9%, и он неизбежен. Он приводит несколько причин: разное видение групп на способ управления государством и разное видение относительно необходимости досрочных парламентских выборов.
В группе Ахметова считают, что сейчас для них не время. Также отмечается, что на конфликт в "Оппозиционном блоке" влияет и налаживания отношений Ахметова с президентом Украины Петром Порошенко. В окружении Ахметова уже даже обсуждают, кто возглавит новосозданную группу и называют три вероятных фамилии – Наталья Королевская, Александр Вилкул и Вадим Новинский, у которого сейчас больше всего шансов.
Фото: hvylya.net/
Теги: Донбасс, Ахметов , раскол, Верховная Рада, Левочкин, Оппозиционный блок
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