Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT

25.01.2017 22:30

В четверг 26 января в Кременчуге на льду Арены "Айсберг" пройдет встреча лидеров текущего сезона Украинской хоккейной лиги. В 18:45 начнется матч "Кременчук" – "Донбасс".



В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT, а онлайн будет доступен на странице спортивного портала XSPORT.ua.



Традиционно онлайн протокол встречи будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.