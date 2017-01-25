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Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT

25.01.2017 22:30
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Битву лидеров УХЛ "Кременчук" – "Донбасс" смотрите в эфире XSPORT

В четверг 26 января в Кременчуге на льду Арены "Айсберг" пройдет встреча лидеров текущего сезона Украинской хоккейной лиги. В 18:45 начнется матч "Кременчук" – "Донбасс".

В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT, а онлайн будет доступен на странице спортивного портала XSPORT.ua.

Традиционно онлайн протокол встречи будет доступен на официальном сайте ХК "Донбасс" в разделе матч-центр.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, Кременчуг, игра, хоккей, команда
 
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