Боевики "ДНР" заявили, что участок трассы, ведущей на горловку, находится под их контролем

25.01.2017 11:14

Представители силового крыла незаконной организации «ДНР» опровергают сообщение о переходе под контроль ВСУ трассы Донецк-Горловка. Об этом сообщает РИА Новости.



«В отношении трассы Донецк-Горловка мы можем сказать, что ее участок до Ясиноватой находится в зоне обстрела. Это район Ясиноватского блокпоста и район аэропорта. На остальной части этой трассы никаких изменений не произошло. Можно сказать, что заявление, распространенное в украинских СМИ в отношении полного контроля над всей трассой, это вранье», - цитирует агентство слова представителя боевиков.



Напомним, ранее командир 46-го отдельного батальона спецназначения «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, известный по позывным «Филин» сообщил о взятии под контроль части трассы Донецк-Горловка в районе Новолуганского.