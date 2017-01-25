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Боевики ведут обстрелы украинских позиций прямо с улиц оккупированного Донецка (ВИДЕО)
Российские оккупанты ведут огнь по нашим позициям прямо из Донецка, из поселка шахты им. Абакумова.
Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает 112.ua.
"Луганское направление. Вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение. Особенно тревожная обстановка сложилась между 1 и 2 часами, когда противник открыл огонь из пушек и минометов. Впоследствии боевые действия активизировались после 16 часов и продолжались до позднего вечера.
По всему фронту от российской границы до Золотого вчера было тихо.
Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 вражеских обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено более 30 мин и несколько снарядов.
Донецкое направление. Самая сложная обстановка – в Авдеевской промзоне. С перерывами, около 4 часов, оккупанты вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел со стороны противника состоялся в Невельском. Враг вел огонь прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).
Также по одному вражескому обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.
Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 8 вражеских обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения. По нашим позициям выпущено 40 мин.
Мариупольское направление. Здесь, как и ранее, боевики больше всего нарушают режим тишины. Однако тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% вражеских обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино. По-прежнему активно стреляют снайперы противника. Большинство обстрелов со стороны НВФ приходится на темное время суток.
Также противник нарушал режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогоригорьевке.
Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 36 вражеских обстрелов.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения. Это произошло в Красногоровке результате вражеского обстрела", - сообщил спикер МОУ.
Фото: sprotyv.info/
Теги: Донбасс, населенный пункт, ДНР, ЛНР, боевики, обстрелы
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