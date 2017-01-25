- Район Докучаевска, Светлодарска, Горловки можно взять кольцо и вынудить противника сдаться - эксперт19:51
- Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке19:33
- "Как только граница будет передана украинским пограничникам, все это моментально рассосется само собой" - автор книги "Аэропорт"19:24
- Из оккупированной Ясиноватой на украинскую территорию в вагонах с углем пытались провезти партию сигарет (ФОТО)19:02
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку18:51
- ДНРовцы допустили представителей Красного Креста в места содержания украинских пленных18:31
- В оккупированном Донецке мужчина стрелял из пистолета по автомобилю17:49
- Сегодня прифронтовую Красногоровку обстреляли из "Градов" (ФОТО)17:26
- Оккупанты нападают и отступают17:15
- В оккупированном Донецке орудует банда педофилов16:52
Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку
Боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе и по состоянию на 17.00 зафиксирован 21 обстрел, в результате которого был ранен боец ВСУ.
"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке".
Кроме этого, говорится в сводке, около 15.00 боевики, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли н.п. Красногоровка. "4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", - сообщили в пресс-центре.
На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховому и Новозвановке.
На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Фото: newstes.ru/
Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
- Боевики прощупывают слабые места на передовой, а ВСУ готовятся к новой эскалации в зоне АТО
- Боевики снова применяют тяжелое вооружение в зоне АТО - Лысенко
- В зоні АТО — обстрільний рекорд вересня. Найбільш постраждав Донецький напрямок
- Россияне расстреляли боевиков, пытавшихся сдаться в плен силам АТО
- Дезертир или ДРГ: кто же расстрелял семерых украинских бойцов в зоне АТО?
- Широкино: заминирован и опасен
- Район Докучаевска, Светлодарска, Горловки можно взять кольцо и вынудить противника сдаться - эксперт19:51
- Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке19:33
- "Как только граница будет передана украинским пограничникам, все это моментально рассосется само собой" - автор книги "Аэропорт"19:24
- Из оккупированной Ясиноватой на украинскую территорию в вагонах с углем пытались провезти партию сигарет (ФОТО)19:02
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку18:51
- Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать18:43
- ДНРовцы допустили представителей Красного Креста в места содержания украинских пленных18:31
- В оккупированном Донецке мужчина стрелял из пистолета по автомобилю17:49
- Главрь "ЛНР" Плотницкий в борьбе с российскими кураторами намерен отстоять свою самостоятельность17:32
- Сегодня прифронтовую Красногоровку обстреляли из "Градов" (ФОТО)17:26
- Волонтеры помогут восстанавливать разрушенные дома в Покровске и Авдеевке19:33
- "Как только граница будет передана украинским пограничникам, все это моментально рассосется само собой" - автор книги "Аэропорт"19:24
- Усэйн Болт лишился олимпийского "золота" из-за допинга19:15
- Из оккупированной Ясиноватой на украинскую территорию в вагонах с углем пытались провезти партию сигарет (ФОТО)19:02
- Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку18:51
- Блокпост ветеранов АТО на Луганщине пытались прорвать18:43
- ДНРовцы допустили представителей Красного Креста в места содержания украинских пленных18:31
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- Стало известно, что станет трагедией для Порошенко18:06
- В оккупированном Донецке мужчина стрелял из пистолета по автомобилю17:49
- Активированный уголь поможет решить массу проблем18:27
- В этот день два года назад решалась судьба Дебальцево - одна из историй участников боев за город (ВИДЕО)13:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Переселенцы могут лишиться своего статуса: перечислены причины
- Главарь "ДНР" объяснил президенту США Дональду Трампу, что ему нужно делать с Украиной
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт