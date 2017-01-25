Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку

25.01.2017 18:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики вели обстрелы на всех направлениях донбасского фронта: из "Градов" обстреляли Красногоровку

Боевики в среду продолжили обстрелы украинских позиций на всех направлениях в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе и по состоянию на 17.00 зафиксирован 21 обстрел, в результате которого был ранен боец ВСУ.

"На Мариупольском – с 122 миллиметровой артиллерии, 120 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкино - БМП противника", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбуке".

Кроме этого, говорится в сводке, около 15.00 боевики, используя реактивные системы залпового огня, обстреляли н.п. Красногоровка. "4 снаряда попали непосредственно по городу и один неподалеку", - сообщили в пресс-центре.

На Луганском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Ореховому и Новозвановке.

На Донецком направлении - из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке и Троицкому. Луганское, Зайцево и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.


Фото: newstes.ru/

Теги: Донбасс, война, боевики, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх