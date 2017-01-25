Бразильского наемника, воевавшего за "ДНР", приговорили к 13 годам тюрьмы

25.01.2017 21:41

Печерский суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии, который принимал участие в создании вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и занимался вербовкой боевиков для ведения боевых действий против украинской армии, пишет zn.ua.

Иностранца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований) Уголовного кодекса, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева вечером в среду, 25 января.



