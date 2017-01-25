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ДНРовцы допустили представителей Красного Креста в места содержания украинских пленных
Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили в "ДНР" место, где удерживают украинских военнослужащих, попавших в заложники, сказала агентству "Интерфакс-Украина" представитель МККК Санела Байрамбашич.
"У нас сегодня состоялся первый доступ к месту содержания под стражей украинских военнослужащих в Донецке. Мы считаем это очень важным", - сказала С.Байрамбашич.
При этом она добавила: "Мы надеемся, что в скором времени такой доступ снова будет предоставлен, и МККК сможет осуществить визит согласно своим процедурам, которые включают, в том числе частные беседы с удерживаемыми".
Вместе с тем С.Байрамбашич отметила, что не может говорить об условиях содержания украинских военнослужащих.
По ее словам, в ходе визита представители МККК отвезли письма для украинских военнослужащих.
Ранее в среду, 25 января, российские СМИ сообщили, что члены делегации Международного Комитета Красного Креста совместно с омбудсменом "ДНР" Дарьей Морозовой посетили исправительную колонию, где содержатся украинские военнослужащие.
Фото: reporter.dn.ua/
Теги: Донбасс, плен, Красный Крест, ДНР, боевики
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