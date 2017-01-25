Донбасс вернется в состав Украины раньше Крыма - Кравчук

25.01.2017 06:59

Российские агрессоры, сидящие в Кремле, не знают, что им теперь делать с оккупированными районами Луганскойи Донецкой областей. По этой причине отдельные районы Донбасса вернутся под контроль Украины раньше аннексированного Крыма, считает Леонид Кравчук, первый президент независимой Украины, пишет dialog.ua.

По мнению бывшего президента страны, и Крым, и Донбасс обязательно возвратятся под юрисдикцию Украины, но части восточных областей, непризнанные даже Россией как самостоятельные государства, сделают это раньше полуострова, включенного в состав РФ.

"Они возвратятся сами, но Донбасс вернется раньше, потому что Россия не знает, что с ним делать. Поддерживать сепаратистов и боевиков? Там разрушена вся инфраструктура, оттуда ушли почти два миллиона людей, которые сейчас живут в других регионах Украины, часто без домов и заработков. Это что? "Русский мир"? И оттуда пришли не только украинцы, пришли русские и люди других национальностей", - подчеркнул Кравчук.

В то же время политик высказал мнение, что пользы для разрешения кризиса на востоке Украины от минских договоренностей уже нет. По словам Кравчука, договоренности в столице Беларуси способствуют разрешению частных вопросов, таких как возвращения военнопленных. Однако главный вопрос о восстановлении территориальной целостности Украины в тех границах, которые были до аннексии Крыма, минские соглашения даже не рассматривают, считает бывший глава украинского государства.