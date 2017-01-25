Донецкие боевики похвастались российской военной техникой, но представили и ее как советскую (ВИДЕО)

25.01.2017 15:19

В оккупированном Донецке заметили российский модифицированный БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01, его показывали во время дня открытых дверей в "батальоне" сепаратистов "Спарта". Об этом сообщают волонтеры международной группы InformNapalm.

БТР был изготовлен на Ростовском оптико-механическом заводе в России.

"Уточним, что данная модификация БТР-80 в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", – говорится в сообщении.

Волонтеры показали также различия между стандартным и модернизированным БТР-80. Кроме того, они обратили внимание, что на бронетранспортере, который попал на видео, установлен старый прожектор вместо нового ПЛ-1.

Сами же сепаратисты представили этот бронетранспортер посетителям как старый советский БТР-70.

Также отмечается, что БТР оказался не единственной российской техникой, которая попала на это видео. Волонтеры заметили грузовой автомобиль Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238. Отмечается, что серийное производство машины этой модификации началось в 1994 году, и на вооружение в ВСУ она никогда не поступала.