Европейский суд признал, что Россия поставляет оружие на оккупированный Донбасс

25.01.2017 16:09

Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна "Алмаз-Антей". Концерн пытался оспорить заморозку своих активов, сообщают украинские СМИ.

В своем решении суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на востоке Украины. "Алмаз-Антей", производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа "Боинга", который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном.

Санкции против "Алмаз-Антея" были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с конфликтом на Донбассе.