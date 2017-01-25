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Европейский суд признал, что Россия поставляет оружие на оккупированный Донбасс
Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна "Алмаз-Антей". Концерн пытался оспорить заморозку своих активов, сообщают украинские СМИ.
В своем решении суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на востоке Украины. "Алмаз-Антей", производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.
При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа "Боинга", который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном.
Санкции против "Алмаз-Антея" были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с конфликтом на Донбассе.
Фото: https://www.sovetnik.eu/
Теги: Россия, Донбасс, оружие, Европейский суд, поставки
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