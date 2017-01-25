Госпогранслужба сообщает о большом количестве автомобилей на КПВВ "Марьинка". "Майорск" и "Гнутово"

25.01.2017 09:36

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:



«Майорск» – 120/200; «Марьинка» – 200/200; «Новотроицкое» – 20/30; «Гнутово» – 150/40, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



Все КПВВ работают в штатном режиме.



В течение минувших суток через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в общем пересекли 28,1 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:



«Майорск» – 7215 человек и 815 транспортных средств;



«Марьинка» – 7090 человек и 1265 транспортных средств;



«Новотроицкое» – 5940 человек и 1120 транспортных средств;



«Гнутово» – 3735 человек и 875 транспортных средств;



«Станица Луганская» – 4120 человек.