Из оккупированной Ясиноватой на украинскую территорию в вагонах с углем пытались провезти партию сигарет (ФОТО)

25.01.2017 19:02

Партию фальсифицированных табачных изделий, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем, изъяла налоговая милиция, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.



Незаконная транспортировка сигарет осуществлялась в грузовом поезде с углем, который следовал со станции Ясиноватая, которая находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, до станции Константиновка. Сигареты дальше должны были доставляться автотранспортом с целью реализации на территории Украины.



Незаконно ввезенные фальсифицированные табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная в пгт. Новгородское.



Всего работниками налоговой милиции Донецкой области из незаконного обращения изъято 46 тыс. пачек табачных изделий под торговыми марками: "Мальборо", "Наша марка", "Арсенал", "Донской табак", "Асмолоф", "Армада", "Беверли", "Прилуки", "Маршал", "Ростов", как с марками акцизного налога Украины, так и вообще без марок, на общую сумму 1 млн гривен.



