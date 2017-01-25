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Из оккупированной Ясиноватой на украинскую территорию в вагонах с углем пытались провезти партию сигарет (ФОТО)
Партию фальсифицированных табачных изделий, которые везли с оккупированной территории в поезде с углем, изъяла налоговая милиция, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области.
Незаконная транспортировка сигарет осуществлялась в грузовом поезде с углем, который следовал со станции Ясиноватая, которая находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, до станции Константиновка. Сигареты дальше должны были доставляться автотранспортом с целью реализации на территории Украины.
Незаконно ввезенные фальсифицированные табачные изделия были изъяты во время их разгрузки из поезда около станции Фенольная в пгт. Новгородское.
Всего работниками налоговой милиции Донецкой области из незаконного обращения изъято 46 тыс. пачек табачных изделий под торговыми марками: "Мальборо", "Наша марка", "Арсенал", "Донской табак", "Асмолоф", "Армада", "Беверли", "Прилуки", "Маршал", "Ростов", как с марками акцизного налога Украины, так и вообще без марок, на общую сумму 1 млн гривен.
Фото: dn.sfs.gov.ua/
Теги: Украина, Донбасс, сигареты, уголь, вагон, ДНР
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