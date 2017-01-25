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"Я и рыжий сепар" - боевики предлагают дончанам литературу "новой формации" (ФОТО)
В "ДНР" активно публикуются книги "новой формации" — сочинения различных авторов, посвященные боевикам "ДНР" или "Новороссии".
Об этом пишут дончане в социальных сетях, сообщает "Донпресс".
Они публикуют фото обложек некоторых "произведений", которые появились недавно, и доступны жителям оккупированных территорий.
Среди них — книга "Донецкая революция", которая представляет собой сборник неких статей и "документов", посвященных захвату власти на части территорий Донбасса.
Также свое «произведение» издал донецкий журналист Геннадий Дубовой, который стал пропагандистом «ДНР» и, в частности, работал с боевиком по кличке «Моторола». Книга называется «Рыцари Новороссии» и посвящена «легендарному» «Мотороле».
Кроме того, издано сочинение Семена Пегова «Я и рыжий сепар». Это так называемый «репортаж под „Градом“». В сети есть фото первой страницы книги с посвящением некоему «Немому».
Дончане в социальных сетях называют авторов этих «произведений» бумагомарателями.
Фото: https://donpress.com/
Теги: Донецк, Донбасс, книги, сепаратисты
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