"Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия

25.01.2017 07:45

Мэр Славянска Вадим Лях на аппаратном совещании с представителями Нацполиции подверг критике факельное шествие, которое впервые было проведено в городе ко Дню Соборности. Он заявил, что проведение акций с открытым огнем небезопасны в черте города и сообщил, что намерен запретить их проведение решением исполкома или сессии. Как вариант, Вадим Лях предложил местность на горе Карачун.

Об этом сообщает Slavgorod.

"Я осознанно иду на эти шаги, потому что считаю, что День Соборности – это объединение. О каком объединении может идти речь, когда группа людей делает все для того, чтобы разъединить. Да, выглядит красиво, зрелищно. А что под этим несется, какой смысл? Если просто пройтись и привлечь внимание – это одно. Если посвятить эту акцию угрозам и настроить против себя людей, это другое. Тем более я вижу, что там были не местные люди, а много приезжих. Такие шествия нигде не проходили, ни в Краматорске, ни в Бахмуте, ни в Лимане. Мы что теперь будем собирать со всей области тех, кто хочет пройтись с факелами, покричать, и угрожать? Нет, я буду этому противодействовать, тем более что звучали угрозы в мой адрес и других работников исполкома. Это что свержение власти на День соборности?", - процитировало Ляха издание.

Лях также сообщил, что поручил руководителям отделов подготовить письма к руководителю СБУ области, руководителю штаба АТО и начальнику МВД области по факту угроз, которые звучали в его и работников исполкома адрес от участников шествия.

"В частности, активисты кричали о том, что готовы какие-то мешки, ящики, дайте нам сигнал и мы зайдем в исполком и упакуем кого-то. Свидетелями этих угроз стали профильный зам городского головы, а также начальник отдела образования, которые присутствовали на мероприятии и другие люди", - сказал Вадим Лях.

Напомним, в Славянске впервые провели факельное шествие ко Дню Соборности. Шествие прошло по центральным улицам города и завершилось митингом возле памятника Шевченко.