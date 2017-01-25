- "Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия07:45
- За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь в зоне АТО, ранен украинский военный07:32
- Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"07:18
- В ОБСЕ рассказали о давлении на журналистов и СМИ на оккупированных территориях Донбасса07:10
- Донбасс вернется в состав Украины раньше Крыма - Кравчук06:59
- "Настал период продаж дерьма по цене героина" - Фашик Донецкий рассказал о дефиците и качестве товаров в оккупированном Донецке22:31
- ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"21:56
- В оккупированном Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова21:33
- Украинские военные опубликовали фото руин донецкой шахты "Бутовка" (ФОТО)21:23
- Украинская сторона СЦКК заявила о возможной экологической катастрофе из-за загрязнения Северского Донца 21:01
"Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия
Мэр Славянска Вадим Лях на аппаратном совещании с представителями Нацполиции подверг критике факельное шествие, которое впервые было проведено в городе ко Дню Соборности. Он заявил, что проведение акций с открытым огнем небезопасны в черте города и сообщил, что намерен запретить их проведение решением исполкома или сессии. Как вариант, Вадим Лях предложил местность на горе Карачун.
Об этом сообщает Slavgorod.
"Я осознанно иду на эти шаги, потому что считаю, что День Соборности – это объединение. О каком объединении может идти речь, когда группа людей делает все для того, чтобы разъединить. Да, выглядит красиво, зрелищно. А что под этим несется, какой смысл? Если просто пройтись и привлечь внимание – это одно. Если посвятить эту акцию угрозам и настроить против себя людей, это другое. Тем более я вижу, что там были не местные люди, а много приезжих. Такие шествия нигде не проходили, ни в Краматорске, ни в Бахмуте, ни в Лимане. Мы что теперь будем собирать со всей области тех, кто хочет пройтись с факелами, покричать, и угрожать? Нет, я буду этому противодействовать, тем более что звучали угрозы в мой адрес и других работников исполкома. Это что свержение власти на День соборности?", - процитировало Ляха издание.
Лях также сообщил, что поручил руководителям отделов подготовить письма к руководителю СБУ области, руководителю штаба АТО и начальнику МВД области по факту угроз, которые звучали в его и работников исполкома адрес от участников шествия.
"В частности, активисты кричали о том, что готовы какие-то мешки, ящики, дайте нам сигнал и мы зайдем в исполком и упакуем кого-то. Свидетелями этих угроз стали профильный зам городского головы, а также начальник отдела образования, которые присутствовали на мероприятии и другие люди", - сказал Вадим Лях.
Напомним, в Славянске впервые провели факельное шествие ко Дню Соборности. Шествие прошло по центральным улицам города и завершилось митингом возле памятника Шевченко.
Фото: slavgorod.com.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, мэр, запрет, факел
- "Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия07:45
- За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь в зоне АТО, ранен украинский военный07:32
- Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"07:18
- В ОБСЕ рассказали о давлении на журналистов и СМИ на оккупированных территориях Донбасса07:10
- Донбасс вернется в состав Украины раньше Крыма - Кравчук06:59
- "Настал период продаж дерьма по цене героина" - Фашик Донецкий рассказал о дефиците и качестве товаров в оккупированном Донецке22:31
- Сегодня днем под обстрел попала Кадиевка, боевики обвинили ВСУ (ФОТО)22:14
- ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"21:56
- В оккупированном Донецке захватили офис и оборудование компании Ахметова21:33
- Украинские военные опубликовали фото руин донецкой шахты "Бутовка" (ФОТО)21:23
- "Это не объединяет людей, а разъединяет" - мэр Славянска намерен запретить факельные шествия07:45
- За минувшие сутки боевики 55 раз открывали огонь в зоне АТО, ранен украинский военный07:32
- Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"07:18
- В ОБСЕ рассказали о давлении на журналистов и СМИ на оккупированных территориях Донбасса07:10
- Донбасс вернется в состав Украины раньше Крыма - Кравчук06:59
- Мэрил Стрип номинирована на "Оскар" в 20 раз22:45
- "Настал период продаж дерьма по цене героина" - Фашик Донецкий рассказал о дефиците и качестве товаров в оккупированном Донецке22:31
- Сегодня днем под обстрел попала Кадиевка, боевики обвинили ВСУ (ФОТО)22:14
- Объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017 (СПИСОК)22:08
- ДНРовцы пообещали в феврале запустить Харцызский "Силур"21:56
- Этот ароматный напиток может сделать вас счастливее08:45
- Лучшая в мире работа – смотритель Северного сияния19:00
- Как сохранить свои зубы здоровыми?15:45
- 10 советов по борьбе с комплексами13:38
- Как наказывать ребенка правильно – советы психолога08:18
- Винтовка М16, «Дуплет» и «Кастет»: плюсы и минусы украинских оружейных новинок22:00
- Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги13:00
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen08:00
- Как согреть ноги и руки зимой - советы медиков21:23
- Как быстро справится с простудой и встать на ноги - советы20:08
- Украинские провайдеры предупредили о февральской забастовке
- «Мы своими руками создаем условия для окончательного закрепления россиян в «республиках».
- В разведке сообщили о необычном приказе российских военных на Донбассе
- Как украинцы «купили» Трампа
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Ползучее наступление ВСУ - силы АТО выходят на линию разграничения по "Минску-1"
- Почему Путин может уйти с Донбасса при Трампе
- Полторак не исключает захват РФ новых территорий Украины
- В войне Путина с Украиной открылся новый фронт
- Смертельное ДТП в Мариуполе: от удара автомобиль с военными разорвало на куски