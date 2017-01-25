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"Как только граница будет передана украинским пограничникам, все это моментально рассосется само собой" - автор книги "Аэропорт"
Крым для России оказался чемоданом без ручек, и они уже признают, что его очень тяжело нести. А Донбасс вообще оказался драным чемоданом без ручки.
Пишет известный российский журналист, автор книги «Аэропорт» Сергей Лойко в своем блоге на «Обозревателе».
Цель Кремля была понятна – по суше проложить дорогу в Крым. Но толи у них решимости не хватило, толи они струсили, а тут еще почувствовали сопротивление украинцев и поняли, что этот шаг не даст им возможности сделать все с малыми потерями. Они же вообще рассчитывали на народное восстание (в Украине. – ред), которое так и не произошло. Поэтому оставалось надеяться только на этих добровольцев, ополченцев, всяких бомжей, хулиганов, наркоманов, которые вступили в дивизию под управлением Захарченко.
Недавние тезисы "обменять Донбасс на Крым" - это просто дымовая завеса, чтобы показать: Россия в принципе готова к переговорам по Донбассу. И такой пробный шаг… Европейцы и американцы тоже иногда намекают на это: "выведете войска из восточной Украины, отдайте границу украинцам и мы снимем санкции". Если я правильно понимаю их настрой.
Хотя я не думаю, что санкции будут полностью сняты. Как говорил один персонаж – "торг здесь неуместен". Ну, как Украина может менять кусок своей земли? Ведь Крым – это часть Украины, там не было никакого национального конфликта, а референдум провели незаконно. Россия наплевала и растоптала собственные договоренности и собственные подписи под Будапештским меморандумом.
Это был такой а-ля 1941-ый год: захват чужой территории, воспользовавшись временной слабостью Украины.
Но сейчас никакая власть в Москве не готова отдать Крым. Крым вернется в Украину, если Россия начнет распадаться. Последнее – процесс просто неизбежный.
Самое главное, чтобы ушел Путин. При нем нельзя вести никаких переговоров, потому что этот человек никогда не держит слово. Это сейчас яйца выеденного не стоит, это дымовая завеса, рассчитана на то, чтобы какой-то недальновидный мир вдруг подумал, что Россия готова к переговорам по Донбассу.
Как только Путин уйдет от власти сейчас же большинство российских вооружений будет выведено из Донбасса и граница будет передана украинцам. Как только это будет сделано, никакой зачистки там проводить не надо будет, все моментально распадется само. Даже сейчас из этой армии Захарченка люди бегут. Они же рассчитывали, что это все будет Россией, а теперь понимают, что это никогда не будет Россией. Они задумываются над своим будущим, которое в ближайшие года полтора может круто измениться. Проблема дезертирства из армии Захарченка – очень серьезная.
Но как только граница будет закрыта и передана украинским пограничникам, все это моментально рассосется и расползется само собой, а Захарченко сбежит в первый же день. И то, что такие разговоры ведутся – говорит о том, что Россия не готова вести еще одну войну.
Фото: https://ru.wikipedia.org/
Теги: Россия, Донбасс, войска, граница, вывеска, бег, Захарченко, Сергей Лойко
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