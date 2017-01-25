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Канал Ахметова увеличивает вещание на украинском языке
Телеканал "Украина" расширяет украиноязычный контент вещания, в частности, ожидается премьера сериала полностью на украинском языке. Сценарий для сериала "Обручальное кольцо с рубином" пишет руководитель продакшн Front Cinema, сценаристка Татьяна Гнедаш. Об этом передает "Детектор медиа", пишет сайт "Новости Донбасса".
Как утверждают в пресс-службе "Медиа Группа Украина", на протяжении последних десяти лет объем трансляций на украинском языке в эфире канала "Украина" и других каналов группы постепенно увеличивался.
"Это касалось, прежде всего, информационных программ, развлекательных, спортивных трансляций. За последний год мы вышли на качественно новый этап - снимаем сериалы на украинском языке: с успехом прошел в эфире канала "Украина" сериал "Дежурный врач", и уже вскоре состоится премьера второго сезона. После двух успешных сезонов проекта "Агенты справедливости" третий весной выйдет уже украинском. Продолжается работа над сериалом "Обручальное кольцо с рубином", сценарий которого украинский и об украинских героях пишет Татьяна Гнедаш. И в дальнейшем в слоте 18.00 на канале "Украина" планируем транслировать именно украиноязычные сериалы", - сообщили в пресс-службе холдинга.
Отмечается, что некоторым ведущим телеканала "Украина" было необходимо выучить украинский язык или усовершенствовать свои знания.
"Медиа Группа Украина"- холдинг, объединяющий телевизионные, издательские и new media-проекты АО "Систэм Кэпитал Менеджмент" бизнесмена Рината Ахметова.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Ахметов , украинский язык, вещи, телеканал
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