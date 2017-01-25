Кого в "ДНР" кормит металлолом и как работают "тяжелые" схемы

25.01.2017 20:16

Вот уже третий год продолжается вооруженный конфликт на Донбассе, и, как это часто бывает, пока на передовой идут бои, в соответствии с известной фразой "Кому война, а кому мать родна", на временно неподконтрольной Украине территории процветает разного рода "бизнес". Одним из наиболее популярных на территории урбанизированной и индустриальной Донецкой области остается сбор и последующая реализация лома черных и цветных металлов, благо потребителей, металлургических заводов, хватает с лихвой.

Об этом в своем блоге на http://112.ua/ пишет Никита Синицын.

О том, насколько важное значение придают в "ДНР" торговле металлоломом, дает история экс-мэра Горловки от так называемой "ДНР" Станислава Кима. В перерывах между провозглашением себя главнокомандующим войсками УССР и родственником Ким Чен Ыра, а также прочими выходками, изрядно позабавившими пользователей YouTube, он попытался монополизировать рынок металлолома в Горловке. Для этого "мэр" затеял переписку с так называемым "главой ДНР" Александром Захарченко на предмет создания в Горловке предприятия-монополиста по осуществлению деятельности в сборе металлолома. В этом деле мэр хотел стать конкурентом признанному в Горловке "металлическому" дельцу, по совместительству "депутату верховного совета ДНР" и просто "авторитетному" горловчанину Юрию Крикуленко по прозвищу "Беня".

Наконец в июле 2016-го года "мэр" Станислав Ким просто издал распоряжение, которым обязал всех в городе сдавать металл единой фирме - ООО "Росдонтрейд" - по цене 5000 рублей (2000 гривен) за тонну. Полученная прибыль, как заявлялось, должна была быть направлена "на патриотическое воспитание молодежи и благоустройство города Горловки".

Впрочем, уже через несколько дней после этого распоряжения Станислав Ким был снят со своей должности.

То, что не удалось мэру Горловки осуществить на территории одного города, в полной мере удалось сделать на территории всей так называемой "ДНР". Собственно, скорее всего, и не была установлена монополия в одном городе именно потому, что контроль над металлоломом собирались захватить игроки посерьезнее.

В конце ноября "министр промышленности и торговли ДНР" Алексей Грановский и "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев, он же "Ташкент", собрали представителей всех предприятий-трейдеров металлолома на территории "ДНР" и в устной форме поставили перед следующим фактом. С 1 декабря 2016 г. введен запрет на вывоз металлолома на ЕМЗ (Енакиевский металлургический завод) - единственный перерабатывающий лом черных металлов завод, а единственным (монопольным) правом скупать металлолом объявляется некое ООО "Торговый дом "Горняк" по цене в 6000 российских рублей (на тот момент 2400 гривен) за 1 тонну со всеми налогами.

Объяснялось это тем, что металлолом планировалось использовать при запуске "Юзовского металлургического завода", который на самом деле "отжатый" Донецкий электрометаллургический завод, закрытый еще в 2012 г. из-за нерентабельности. Для его запуска требуется 20 млн долл. Именно для этого весь черный лом и планировалось аккумулировать в одних руках - ООО "Торговый дом "Горняк".

А теперь самое интересное, ООО "Торговый дом "Горняк" - это всего-навсего украинское предприятие ООО "Геркулес", прекрасно знакомое во многих регионах Украины как производитель пищевых продуктов, прежде всего путем переработки молочной продукции, и прекрасно известное дончанам мороженым аналогичной торговой марки). Судя по открытой информации, "торговый дом" с успехом совмещает производство пищевых продуктов с производством чугуна, стали и ферросплавов.

А ларчик открывается просто – есть в подконтрольном Украине городе Курахово металлургический завод "Электросталь", владелец которого по совместительству является владельцем ООО "Геркулес", и потребность завода в металлоломе прорисовываются четко. И за копейки купленный лом в "ДНР" может быть продан по цене 6000 гривен (около 13000 рублей) за 1 тонну в Украине.

"Лицензия для занятия бизнесом в сфере металлолома стоила от 200 до 500 тысяч рублей, а собранный металл я мог продавать на Енакиевский металлургический завод по 5500 гривен за тонну, теперь же меня заставляют продавать его по 2400 гривен, завод оставляют без сырья, а его рабочих без работы. Такая вот афера в "народной" республике", - признался один из предпринимателей, осуществляющий деятельность в сфере приема металлолома на территории самопровозглашенной "ДНР".

Судя по объему выплаченных за 2016 год "налогов" - почти 50 миллионов российских рублей (около 20 миллионов гривен), - дела у ООО "Торговый дом "Горняк" идут неплохо.

12 июня 2015 года был издан Приказ № 415 первого заместителя руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины "Об утверждении временного порядка контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей". В его приложении № 5 перечисляются предприятия, которые имеют разрешения на перемещение товаров через линию соприкосновения. Как правило, это предприятия, которые представляют собой единые производственные цепочки, чьи звенья – заводы, цеха, склады - оказались на неподконтрольной Украине территории.

Вот они-то и стали той ширмой, за которой контрабандисты могут вывозить товар с территории так называемой "ДНР" и реализовывать его на территории Украины. Одной из них и стало упоминаемое выше металлургическое предприятие в Курахово.

Впрочем, не стоит думать, что данный процесс совсем уж легкий и с контрабандой никто не борется.

24 января Служба безопасности Украины заявила о задержании в городе Константиновке Донецкой области 19 вагонов металлолома на общую сумму около 6 миллионов гривен с территории так называемой "ДНР". Данная поставка, по сообщению пресс-службы СБУ, должна была стать первой в попытке наладить работу постоянного канала контрабанды металлолома, который, по моим сведениям, принадлежит как раз ООО "Торговый дом "Горняк". Данный металл предназначался для транспортировки в Мариуполь и его продажи на металлургические предприятия портового города.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

По моим сведениям, задержание груза произошло еще в декабре 2016 года, и ему сопутствовали судебные баталии. Дважды Октябрьским районным судом города Мариуполь налагался арест на груз и дважды данное решение оспаривалось в судах владельцем груза.

Наконец в данный момент Апелляционным судом Донецкой области принято решение о снятии ареста с груза, а значит, его владельцы могут реализовать его. И если СБУ не докажет, что он незаконного происхождения, ООО "Торговый дом "Горняк" сможет снова заплатить "налоги" в "ДНР" и профинансировать продолжение существования данного псевдогосударственного образования и войну на Донбассе.

Почему судьи не вняли аргументам СБУ? Возможно, те были недостаточно убедительными, а возможно, свою роль сыграл материальный фактор - все-таки 6 миллионов гривен на кону.



