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Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения
Школьница в Мариуполе попала на больничную койку в результате употребления таблеток для похудения, заказанных через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.
Сообщение о том, что в медучреждение с признаками отравления доставлена несовершеннолетняя, 2000 года рождения, поступило в полицию 24 января в 3.30 утра. На следующий день она рассказала врачам о вероятных причинах плохого самочувствия, вызванного таблетками сомнительного происхождения.
Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. С семьей проведены профилактические мероприятия.
С начала года это первый факт попадания подростков в больницу из-за отравления. Однако в прошлом году дети оказывались в спецучреждениях из-за применения курительных смесей, приобретенных через интернет, в результате употребления медпрепаратов и алкоголя.
Фото: https://dermalatlas.ru/
Теги: Донбасс, школьник, Мариуполь, таблетки, больница
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