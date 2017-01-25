Мариупольская школьница попала в больницу после приема таблеток для похудения

25.01.2017 22:04

Школьница в Мариуполе попала на больничную койку в результате употребления таблеток для похудения, заказанных через интернет. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

Сообщение о том, что в медучреждение с признаками отравления доставлена несовершеннолетняя, 2000 года рождения, поступило в полицию 24 января в 3.30 утра. На следующий день она рассказала врачам о вероятных причинах плохого самочувствия, вызванного таблетками сомнительного происхождения.



Факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан. С семьей проведены профилактические мероприятия.



С начала года это первый факт попадания подростков в больницу из-за отравления. Однако в прошлом году дети оказывались в спецучреждениях из-за применения курительных смесей, приобретенных через интернет, в результате употребления медпрепаратов и алкоголя.