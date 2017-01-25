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На КПВВ "Майорск" пограничники остановили женщину с фальшивым свидетельством о рождении ребенка
25.01.2017 12:35
Гражданку Украины с поддельным свидетельством о рождении ребенка задержали в контрольном пункте въезда-выезда "Майорск" пограничники Краматорского отряда. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что женщина прибыла с ребенком на КПВВ в пешем порядке и предоставила на паспортный контроль свидетельство о рождении ребенка.
Отмечается, что женщина прибыла с ребенком на КПВВ в пешем порядке и предоставила на паспортный контроль свидетельство о рождении ребенка.
В ходе проверки у пограничников возникли сомнения относительно подлинности данного документа.
"При осуществлении дополнительной проверки с помощью специальных технических средств установлено, что документ полностью подделан путем копирования", - говорится в сообщении.
Нарушительница передана сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.
Фото: www.ostro.org/
Теги: Донбасс, женщина, пограничники, свидетель, Майорск, КПВВ
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